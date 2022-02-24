Son dakika haberi... Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan 600 asker ve 500 itfaiyenin katıldığı arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam etti.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e çıktı, 51 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.

Yer yer şiddetli yağışların görüldüğü Petropolis'te, yerel basına yansıyan görüntülerde, şehrin bazı noktalarında taşan nehirler nedeniyle sokakları yeniden sel bastığı görüldü.

Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, halka yapılan duyurulara dikkat etmesi, riskli bölgelerde olan kişilerin barınak olarak kullanılan ve halihazırda 811 kişinin kaldığı 13 okula veya yakınlarının evlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.