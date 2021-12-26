Son dakika haberi! Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Yerel basında saldırı, suç örgütlerinin hesaplaşması olarak değerlendirildi.
AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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