Son dakika haberi... Brezilya'da polis ve suç çetesi arasında çıkan çatışmada vurulan hamile kadın öldü
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Son dakika haberi... Brezilya'da polis ve suç çetesi arasında çıkan çatışmada vurulan hamile kadın öldü

Son dakika haberi... Brezilya'da polis ve suç çetesi arasında çıkan çatışmada vurulan hamile kadın öldü
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: RIO DE Brezilya'da hamile bir kadın, polis ve suç çetesi arasında çıkan çatışmada kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

RIO DE Brezilya'da hamile bir kadın, polis ve suç çetesi arasında çıkan çatışmada kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, polisin 8 Haziran'da bir suç çetesine yaptığı baskında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun isabet ettiği Kahtlen Romeu adlı 24 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi.

Kadının ölümü, ülke basınında geniş yer buldu. Romeu'nun akraba ve arkadaşlarından oluşan 100'den fazla kişi, hamile kadının cenaze töreni için bir araya geldi. Cenaze töreninin ardından Romeu'un öldürülmesini protesto eden yakınları "adalet" talep etti.

Öte yandan Rio Emniyetinden yapılan açıklamada, Romeu'un vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ancak karnındaki bebeğiyle hayatını kaybettiği belirtilerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rio'da 2017'den bu yana en az 6 hamile kadın, polis ve suç çetelerinin çatışmasında kurşunların hedef oldu. Ancak Romeu, bu çatışmalarda hayatını kaybeden ilk hamile kadın olarak kayıtlara geçti.

Brezilya güvenlik güçlerinin 6 Mayıs'ta Jacarezinho'da uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı düzenlediği operasyonda, 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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