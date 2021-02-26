Son dakika haberi... Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 251 bini geçti
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Son dakika haberi... Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 251 bini geçti

26.02.2021 01:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 01:56
Son dakika haberi... Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 251 bini geçti

Son dakika haber... BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bini aştı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bini aştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1541 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 251 bin 498'e yükseldi.

Son 24 saatte 65 bin 998 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 390 bin 461'e, iyileşenlerin sayısı da 9 milyon 323 bin 696'ya çıktı.

Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 14 bin 529 vaka ve 58 bin 873 Kovid-19 kaynaklı ölü sayısıyla Brezilya'da salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 3. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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