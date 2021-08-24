Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
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Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor

Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Brezilya'da bir parkta dilek fenerinin düşmesi sonucu başlayan ve 3 gündür devam eden yangın nedeniyle parkın yüzde 60'ı küle dönerken, bölgeye yakın olan Sao Paulo kentine ise kül yağdı.

Brezilya'da bir parkta dilek fenerinin düşmesi sonucu başlayan ve 3 gündür devam eden yangın nedeniyle parkın yüzde 60'ı küle dönerken, bölgeye yakın olan Sao Paulo kentine ise kül yağdı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Juguery Park'ta dilek fenerinin düşmesi sonucu başlayan yangın 3 gündür kontrol altına alınamıyor. Eyaletin aynı adlı başkenti Sao Paulo yakınlarında bulunan biyolojik çeşitliliği koruma parkındaki yangın, kuru hava ve yüksek sıcaklığın etkisiyle büyüyerek devam ederken, yaklaşık 100 itfaiyeci ve yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi sürüyor. İtfaiye araçlarının giremediği noktalarda yangın söndürme çalışmaları yavaş ilerlerken, yangının başlangıcından bu yana 2 bin hektar genişliğindeki parkın yüzde 60'ının yandığı tahmin ediliyor. Yangın bölgesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sao Paulo kentine ise kül yağdı.

Olayla bağlantılı olarak geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin gözaltına alındığı fakat daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu şahısların kimlikleri ise açıklanmadı.

Öte yandan Sao Paulolu yetkililere göre, dilek fenerleri ve kağıt balonlar yangın nedenleri sıralamasında ilk 3'te yer alıyor.

-İHA-

Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor
Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
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Son dakika... Brezilya'da dilek fenerinin düştüğü parkta yangınla mücadele sürüyor - Haberler
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