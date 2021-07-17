Son dakika haberi... Brezilya'da Amazonlarda elektrik direği düştü: 6 ölü
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Son dakika haberi... Brezilya'da Amazonlarda elektrik direği düştü: 6 ölü

Son dakika haberi... Brezilya'da Amazonlarda elektrik direği düştü: 6 ölü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Brezilya'da Amazonlarda elektrik direğinin düşmesi sonrası en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da Amazonlarda elektrik direğinin düşmesi sonrası en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Para eyaletine bağlı Pacaja ile Anapu şehirleri arasında kurulu olan elektrik direğinin dün enerji hattında gerçekleştirilen inşa çalışmaları sonrası düştüğü belirtildi.

Kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Para Eyalet Valisi Helder Barbalho, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yerel polis kuvvetlerinin yardım çalışmalarına destek verdiğini ve yaralıların Altamira'daki Transamazonica Bölge Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Pacaja Belediyesinden yapılan açıklamada da kazanın SK. Elektrik Şirketi ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Öte yandan yerel televizyon kanallarına, elektrik direğinin parçalara ayrıldığı görüntüler yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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