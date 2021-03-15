Son dakika... - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
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Son dakika... - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü

15.03.2021 02:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:35

Edinilen son dakika haberine göre - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü Brezilya'da seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker yol kenarındaki korkuluklara çarpması sonucu patladı.

- Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü

BRASILIA - Brezilya'da seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker yol kenarındaki korkuluklara çarpması sonucu patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Estrela'da bulunan BR 386 otoyolunun 350'inci kilometresindeki Arroio Boa Vista üzerindeki köprüde dün seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi. Tanker devrilmenin etkisi patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

Federal Otoyol Polisi, kazanın ardından yolu tamamen trafiğe kapatırken, yangını söndürmek üzere bölgeye Askeri itfaiye personeli, Devlet Çevre Koruma Vakfı'na (Fepam) bağlı acil durum ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri başka araçlar etkilenmezken, CCR ViaSul tarafından patlamının etkisi ile köprünün yapısında bozulma olup olmadığı incelenecek.

Son dakika... - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
Son dakika... - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
Son dakika... - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
Son dakika... - Brezilya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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