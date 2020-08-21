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Son dakika haberi | Brent 46 dolarda, altın yükseldi

Son dakika haberlerine göre Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısı sonrası yükseldiği 46 dolara yeniden döndü.

Son dakika haberi | Brent 46 dolarda, altın yükseldi
21.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:08

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısı sonrası yükseldiği 46 dolara yeniden döndü.

OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarla 46 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Covid-19 vakalarında artışla toparlanmanın yavaşlamasıyla, Perşembe günü 45 dolara dönmüştü.

Toplantıda, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Komitesi (JMM) toplantısının 17 Eylül'de yapılması, bu toplantıdan bir gün önce de OPEC+ Birleşik Teknik Komite'nin toplanması kararlaştırıldı.Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına döndükten sonra, 1,930 dolar düzeyine kadar çekildikten sonra gelen alımlar ve doların da zayıflamasıyla 1,950 dolar sınırına döndü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.24 artışla 46.09 dolar,Batı Teksas yüzde 0.47 artışla 42.95 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,948.07 dolar,gümüş yüzde 0.52 artışla 27.37 dolar,bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,613.00 dolar,platin yüzde 0.48 artışla 925.36 dolar,paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,179.79 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 456 lira, çeyrek altın 751 liraya, Cumhuriyet altını da 2,990 liradan satılıyor.İş Yatırım'ın, emtia vadeli kontratları analizinde dolar endeksinin önceki iki seansta 92 seviyesini aşağı yönlü kıramaması sonrası, doların Perşembe günü yön konusunda kararsız bir seans geçirdiğine işaret edilerek şöyle denildi: "Spot altın dün yaşadığı sert satış sonrası 1,925 dolar seviyesine kadar çekilirken bugün, Asya seansında gelen alımlarla 1,955 dolara kadar yükseldi."Gelen satışlar sonrası 1,925 dolar seviyesini bir kaç kez test eden altın,ABD'de açıklanan verilerin zayıf olması sonrası tekrar 1,950 dolara hareket ederek günü kazanımla noktaladı."Son dönemde düşük oynaklık gösteren petrol kontratları Perşembe günü genelinde de benzer seyir izledi. "Açılışı 43 dolar düzeyinin hemen altında yapan Ekim vade Batı Teksas hafif petrol kontratı ABD açılışına kadar 42.60-42.80 dolar bandında işlem gördü."Hem ABD'de zayıf ekonomik veriler, hem de OPEC+ üyelerinin talep toparlanmasına ilişkin olumsuz beklentileri petrol fiyatlarında sert satışa neden olarak 41.60 dolara düşüşe etki etti. 

"Kısa sürede toparlanan kıymetler günü 42.80 seviyesinde noktaladı."


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Kaynak: DHA

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