Son dakika haberi! Bozyazı Müftülüğü moral ekibi vatandaşa destek oluyor Son dakika haberleri: Bozyazı Müftülüğü, korona virüsle mücadele kapsamında din görevlilerinden oluşturduğu 'moral ve motivasyon ekibi' ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.

Bozyazı Müftülüğü, korona virüsle mücadele kapsamında din görevlilerinden oluşturduğu 'moral ve motivasyon ekibi' ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.

Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara manevi destek hizmeti sunmak amacıyla din görevlilerinden oluşturulan ekibin, zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Turan,"Müftülük olarak kandillerde, bayramlarda, cuma günlerinde ve değişik zamanlarda din görevlilerimizden oluşan gruplar marifetiyle vatandaşlarımızı evlerinde, iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Başkanlığımızın veya vakfımızın yayınlarından oluşan hediye paketleri takdim ederek hasbihal ediyoruz. Yaptığımız bu faaliyetleri kurumsallaştırma düşüncesiyle ekipler oluşturduk. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Ziyaretlerde sohbet ve dini bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları not ediliyor ve ilgili yerlere aktarılıyor. Kamu görevlisinin ve din hizmetinin evlerine kadar gelmesinden ötürü vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Hizmeti birlikte yürüttüğümüz din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA