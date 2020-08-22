Son dakika haberi! Bozyazı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika haberleri: Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tekeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 helikopter, 8 arazöz ve iki su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA