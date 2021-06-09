Son dakika haberi... Bozüyük'te bölgesel asfalt yenileme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberler: Bilecik Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.
Bilecik Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.
Ekipler ihtiyaç duyulan noktalarda, gerekli zemin düzenlemeleri yaparak, ardından asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların yaz mevsimi ile birlikte hız kazanırken, ilçe genelinde belirlenen noktalarda devam edecek. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı