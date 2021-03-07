Son dakika haberi | Bozuk bisikletler 4 torun sahibi "Emine usta"nın maharetli elleriyle düzeliyor
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Son dakika haberi | Bozuk bisikletler 4 torun sahibi "Emine usta"nın maharetli elleriyle düzeliyor

07.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:46
Son dakika haberi | Bozuk bisikletler 4 torun sahibi

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de, oğlunun yanında bisiklet tamirciliğini öğrenen 3 çocuk ve 4 torun sahibi Emine Yüksel'i görenler şaşkınlık yaşıyor.

Düzce'de, oğlunun yanında bisiklet tamirciliğini öğrenen 3 çocuk ve 4 torun sahibi Emine Yüksel'i görenler şaşkınlık yaşıyor.

Oğlunun bisiklet tamiri yapılan dükkanına yardıma giden 54 yaşındaki Emine Yüksel, 6 yıl önce bisiklet tamirciliğine merak salarak oğlunun yanında çalışmaya başladı.

Zamanla kendisini geliştirerek usta olmayı başaran 3 çocuk ve 4 torun sahibi Yüksel, "Kadından bisiklet tamircisi olur mu?" sözlerine aldırış etmeden eline pense, tornavida ve anahtarı alarak bisikletleri tamir ediyor.

Kadının her işi başarabileceğini gösteren ve çevresinde "Bisikletçi Teyze" olarak tanınan Yüksel, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

"Elim anahtara, penseye yatkın"

Emine Yüksel, AA muhabirine, her türlü bisiklet tamirciliğini yaptığını belirterek, "Elim anahtara, penseye yatkın. Evde de ufak tefek tamir işlerini yapıyordum zaten. Oğluma ilk etapta yardıma geldim, daha sonra merak ederek işi öğrendim. Kadının başaramayacağı iş yoktur. Evdeki işlerimi, buradaki tamir işlerini yapıyorum. Akşamları evde oya, örgü yapıyorum. Benim için bir meslek oldu. Keyif alarak yapıyorum." diye konuştu.

Mesleğe başladığında çevresinden aldığı olumsuz eleştirilerin zamanla düzeldiğine dikkati çeken Yüksel, "İlk zamanlarda 'Kadın tamir yapabilir mi?' ön yargısı vardı ama şimdi lastik tamir ediyorum, diğer tamir işlerini yapıyorum. Yapabildiğim her işe el atıyorum. Çocuğuma yardım ettiğim, torunlarıma baktığım için çok huzurluyum. Bu işi yapamayacağımı düşünüyorlardı ama alıştılar artık." dedi.

Oğlu Gökhan Yüksel (35) de annesinin azmiyle işi öğrendiğini belirterek, "İlk zamanlar yardım için geldi. Daha sonra işleri ufak ufak öğrendi. Şimdi lastik tamir ediyor, yağlama yapıyor ve tamir işlerine el atıyor. Ben yokken dükkana bakıyor. Kadınlar istedikten sonra her şeyi başarır. Annem bu anlamda bir örnek. Yeter ki başarmak istesinler." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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