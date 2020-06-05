Son dakika haberi... 'Bozo'lu aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... 'Bozo'lu aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre VAN'un Edremit ilçesinde, polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste 5 kilo 840 gram metamfetamin, 5 kilo 284 gram Afyon sakızı ve 8 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son dakika haberi... 'Bozo'lu aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
05.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:37

VAN'un Edremit ilçesinde, polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste 5 kilo 840 gram metamfetamin, 5 kilo 284 gram Afyon sakızı ve 8 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Minibüste bulunan 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün taban altındaki marşpiyel boşluğuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 840 gram metamfetamin, 5 kilo 284 gram Afyon sakızı, 8 sentetik uyuşturucu hap ve 1850 lira para ele geçirildi. Minibüs sürücüsü ve 2 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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