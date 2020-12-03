Son dakika haberi: Bozkurt ve ekibi engellilerle buluştu
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Son dakika haberi: Bozkurt ve ekibi engellilerle buluştu

03.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:53
Son dakika haberi: Bozkurt ve ekibi engellilerle buluştu

Son dakika haberlerine göre AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile birlikte; Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları ile birlikte; Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Derneğin tekerli sandalye tamir ve bakımlarının yapıldığı atölyede misafirlerini ağırlayan Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Bozkurt ve beraberindeki partililere teşekkür etti.

Şentürk, AK Parti heyetinin ziyaretinde engellilerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek; manuel ve akülü sandalye bağışı başta olmak üzere hayata geçirdikleri projelerden, engellilerin ailelerine yaptıkları yardımlardan, engelli bireylerin istihdam edilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı. Bundan sonraki projelerinin hayata geçirilmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi için birlikte hareket etme çağrısında bulunan Dernek Başkanı Şentürk ayrıca, engellilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunları da gündeme getirerek, Ereğli'ye halihazırda bulunan mekanın yanı sıra engelliler için bir Gündüz Bakımevi yapılması yönünde taleplerinin olduğunu ifade etti.

Bozkurt ise ziyarette, kendilerini kabul ettiği için dernek başkanı Şentürk'e teşekkür ederek; sorunlarını dinlemekten ve çözüm üretmekten memnun olduklarını söyledi. Bozkurt, Fiziksel Engelliler Derneği'nin hayata geçirdiği projelerin ciddi projeler olduğunu belirterek; bu yönde verdikleri çabalardan dolayı dernek yönetimini tebrik etti. Ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Bozkurt ve ekibi engellilerle buluştu
Son dakika haberi: Bozkurt ve ekibi engellilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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