Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabalarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabalarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Bozkurt Sanayi Sitesi'ndeki fabrika ve iş yerleri de sel felaketi sonrası ağır hasar alarak birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Sel sularından kurtulmak için fabrika çatısına çıkan bir kişinin cep telefonuyla çektiği görüntülere, iki köpeğin kurtulma çabası da yansıdı.

Sanayi sitesindeki çalışanlar iki köpeğin de sel sularından sağ olarak çıktığını ve sular çekildikten sonra bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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Son dakika haberleri | KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketinde iki köpeğin sel sularından kurtulma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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