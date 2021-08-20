Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu
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Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu

Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan ve dün akşamki şiddetli yağış nedeniyle kaldırılan seyyar askeri köprü, tekrar yerine yerleştirildi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan ve dün akşamki şiddetli yağış nedeniyle kaldırılan seyyar askeri köprü, tekrar yerine yerleştirildi.

İlçede dün başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel tarafından Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü kaldırdı.

Köprü yağışın etkisini kaybetmesinin ardından tekrar yerine konuldu.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.

Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu
Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu
Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu
Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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