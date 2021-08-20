Son dakika haberi! Bozkurt'ta sel ihtimaline karşı kaldırılan seyyar askeri köprü tekrar yerine konuldu

Son dakika gündem haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan ve dün akşamki şiddetli yağış nedeniyle kaldırılan seyyar askeri köprü, tekrar yerine yerleştirildi.