Son dakika haberi! Bozdağ: "Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının...

Son dakika gelişmesine göre TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın gelişi TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın açıklaması ve soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız...