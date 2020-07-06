HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! Boyner'de üst düzey atama

Son dakika haberi... İSTANBUL (İHA) – Boyner'de, üst düzey bir atama gerçekleşti.

Son dakika haberi! Boyner'de üst düzey atama
06.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:15

İSTANBUL (İHA) – Boyner'de, üst düzey bir atama gerçekleşti. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla pazarlama ve marka yönetimi genel müdür yardımcılığına Nurçin Koçoğlu başladı.

Türkiye'nin önemli moda perakendesi şirketi Boyner'de, üst düzey bir atama gerçekleşti. Nurçin Koçoğlu, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla pazarlama ve marka yönetimi genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı.

Nurçin Koçoğlu kimdir?

Türkiye'nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde deneyimlediği 20 yıl yöneticilik tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi'nde dijital iş stratejisi eğitimi alan Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk'te başladıktan sonra Turkcell'e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde bulundu. Ardından Hepsiburada'da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Daha sonra aynı unvanla Media Markt bünyesinde yer alan Nurçin Koçoğlu, şirketin marka ve dijital dönüşümünde görev aldı. 2015 yılında kurumsal pazarlama iletişimi direktörü olarak marka birleşmesi sırasında Türk Telekom'da görev alan Koçoğlu, 2017 yılında kurulan danışmanlık şirketi Canvas'ın kurucu ortağı oldu.

Nurçin Koçoğlu Boyner Büyük Mağazacılık bünyesindeki yeni görevinde Boyner'in fiziksel mağazacılık ve online kanallarının tüm pazarlama ve marka stratejisi süreçlerinin ve Morhipo da dahil müşteri hizmet kanallarının entegre yönetilmesine liderlik yapacak. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Ekonomi
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor Ekonomi
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Ekonomi
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Ekonomi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Ekonomi
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı Ekonomi
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Hulusi Akar Esra Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cenk Eren Cem Davran Buse Varol
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Boyner'de üst düzey atama - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 14:45:45. #1.14#
title