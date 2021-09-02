Son dakika haberi | Boyabat'ta çocuklar STEM yolculuğuna çıktı
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Son dakika haberi | Boyabat'ta çocuklar STEM yolculuğuna çıktı

Son dakika haberi | Boyabat'ta çocuklar STEM yolculuğuna çıktı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Boyabat'ta, "Çocuklar STEM Yolculuğuna Çıkıyor" isimli proje etkinliği başladı.

Boyabat'ta, "Çocuklar STEM Yolculuğuna Çıkıyor" isimli proje etkinliği başladı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye, Sinop'un farklı ilçelerinden taşımalı ve köy okullarında okuyan 50 ortaokul öğrencisi katılıyor.

Öğrenciler, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak öne çıkan STEM çerçevesinde eğitim alacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde özel bir otelde önceki gün açılışı yapılan projeyle ilgili bilgi veren Proje uzmanı Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan, bir hafta boyunca öğrencilerin eğlenerek öğreneceklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Köroğlu tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler 6 gün boyunca Sinop, Samsun ve Amasya üniversiteleri akademisyenlerden matematik, mühendislik, teknoloji ve fen alanında eğitimler alacaklar. Ayrıca proje kapsamında okçuluk, sinema, oryantiring, müze gezisi vb. sosyal etkinlikler de gerçekleştirecekler.

Eğitimlerin yapıldığı Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencileri ziyaret eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, öğretim üyelerine hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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