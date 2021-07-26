Son dakika haberi: Botsvana, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için Mozambik'e asker gönderecek

Bir son dakika haberine göre Güney Afrika ülkelerinden Botsvana, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için Mozambik'e asker göndereceğini bildirdi.