Son dakika haberi! - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın
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Son dakika haberi! - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın

24.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:29

Son dakika haberlerine göre - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın Bosna Hersek'in Bihaç kentine 30 kilometre mesafede bulunan Lipa sığınmacı kampının taşınması kararı kamp sakinlerinin tepkisini çekti.

- Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın

BOSNA HERSEK - Bosna Hersek'in Bihaç kentine 30 kilometre mesafede bulunan Lipa sığınmacı kampının taşınması kararı kamp sakinlerinin tepkisini çekti. Boşaltma çalışmalarının başladığı kampta büyük yangın çıktı.

Bosna Hersek'in Bihaç kentine 30 kilometre mesafede bulunan ve sığınmacıların kaldığı Lipa kampının boşaltılması kararı tepkilere neden oldu. Bin 200'den fazla kişinin yaşadığı ve boşaltma işleminin başladığı kampta geniş çaplı yangın çıktı. Uluslararası Göç Örgütü'nün Batı Balkanlar ve Bosna-Hersek Koordinatörü Peter Van der Auweraert, yangının kamp sakinlerinin çadırı ateşe vermesiyle başladığını belirtti. Kamptan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı aktarıldı.

Kampta elektrik ve su bulunmazken, sığınmacıların alternatif bir barınma yerine yönelik net bilgi alamadıkları gerekçesiyle karara tepkili oldukları, bu nedenle kampı ateşe verdikleri ifade edildi.

Son dakika haberi! - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın
Son dakika haberi! - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın
Son dakika haberi! - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın
Son dakika haberi! - Bosna Hersek'te sığınmacı kampında büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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