Son dakika haberi: 'Boşanma kavgası' davasında kocaya hapis, eşine para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: 'Boşanma kavgası' davasında kocaya hapis, eşine para cezası

Son dakika haberi: 'Boşanma kavgası' davasında kocaya hapis, eşine para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, boşanma nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan çiftten E.H. (35) 1 yıl 19 gün hapis, karısı S.H. (32) ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, boşanma nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan çiftten E.H. (35) 1 yıl 19 gün hapis, karısı S.H. (32) ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

S.H. ile E.H. arasında, 3 Ocak'ta boşanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken çift, birbirine saldırdı. S.H.'nin parmağı kırılırken, kocası E.H.'nin de vücudunda tırnak izleri oluştu. Çift, daha sonra birbirinden şikayetçi oldu. E.H. hakkında, 'kasten yaralama', S.H. hakkında ise 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında S.H. ile E.H. hazır bulundu. Şikayetlerini geri çeken çiftten E.H.'ye 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 19 gün hapis, S.H.'ye ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı
Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı
Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi
Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi
Beyoğlu'nda internet kafede 'Counter-Strike' maçına polis baskını
Beyoğlu'nda internet kafede "Counter-Strike" maçına polis baskını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 'Boşanma kavgası' davasında kocaya hapis, eşine para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:09:10. #1.16#

title