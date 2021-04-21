Son dakika haberi: 'Boşanma kavgası' davasında kocaya hapis, eşine para cezası

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, boşanma nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan çiftten E.H. (35) 1 yıl 19 gün hapis, karısı S.H. (32) ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.