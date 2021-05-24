Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
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Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı

Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SİVAS'ta, Ş.K.Z. ile kocası A.Z.'nin boşanma davası duruşmasında kavga çıktı.

SİVAS'ta, Ş.K.Z. ile kocası A.Z.'nin boşanma davası duruşmasında kavga çıktı. Tarafları ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile salondaki M.Z., arbedede yaralandı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi'ndeki Sivas Adliyesi binasında meydana geldi. Ş.K.Z.'nin geçimsizlik gerekçesiyle kocası A.Z.'ye açtığı boşanma davasının 3'üncü duruşması, 1'inci Aile Mahkemesi'nde başladı. Tanıkların dinlenmesi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın, mahkemeye heyetinin uyarılarına rağmen kavgaya dönüşmesiyle A.Z., İ.Z. ve M.Z., salondaki tanıklara saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile M.Z., arbedede yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, sona erdi. Duruşma salonuna gelen sağlık ekibi, Serdengeçti ile M.Z.'yi alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü.


Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı
Son dakika haberi! Boşanma davası duruşmasında kavga: 1'i mübaşir 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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