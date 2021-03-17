Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

17.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:44

Son dakika haber... Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı Çorum'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin içerisinde bulunduğu araca silahla ateş açtı.

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin içerisinde bulunduğu araca silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen F.K. ve B.K sabah saatlerinde adliyeye gitti. Mahkeme sonrası B.K., akrabası olan M.K. aracına binerek adliyeden ayrıldı. F.K., eşinin bulunduğu aracı takibe aldı. Her iki aracın trafikte başlayan kovalamacası Atatürk Anadolu Lisesi önünde araçların kaza yapmasıyla son buldu. İddialara göre, kazanın ardından araçtan inen F.K., eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. yaralanırken, B.K. olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından F.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı M.K. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga nedeniyle Gazi Caddesi'nin bir şeridi trafiğe kapatılırken olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme 1 tüfek ile 1 beyzboll sopası ele geçirildi. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir otomobilde zarar gördü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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