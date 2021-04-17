Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi

Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kısıtlama saatleri olması sebebiyle boş olan yolda kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kısıtlama saatleri olması sebebiyle boş olan yolda kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zarif D. idaresindeki 35 RY 111 plakalı otomobil, kısıtlama saati olması nedeniyle yolun boş olmasını fırsat bilerek kırmızı ışıkta karşıya geçti. Bunun ardından kural ihlali yapan sürücü, diğer yoldan gelmekte olan Mert K. yönetimindeki 10 ABA 159 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Deniz Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:44:54. #1.14#

title