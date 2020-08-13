Son dakika haberi | Boş arazide şüpheli ölüm Son dakika haberine göre Boş arazide şüpheli ölüm Kullanılmayan boş bir arazide erkek cesedi bulundu Antalya'da kullanılmayan boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Boş arazide şüpheli ölüm

Kullanılmayan boş bir arazide erkek cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2769 Sokakta boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazinin orta bölümünde duvar ve ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 51 yaşındaki Coşkun Uran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak altındaki bulunan Uran'ın cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan bölgede çok sayıda bir mekan şahısların yaşadığı baraka tipi yapıların olduğu görüldü.

Kaynak: İHA