Son dakika haberi! Borussia Dotmund, yeni sezon için Bayern Münih'ten Niklas Süle'yi transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, 2022-2023 sezonu için Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle'nin transfer edildiğini duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih ile 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek Süle'nin, 2022-2023 sezonundan itibaren transfer edildiği belirtildi.

Sarı-siyahlıların sportif direktörü Michael Zorc, transfer bedeli ödemeyecekleri Süle ile 4 yıllık sözleşme imzaladıkları bilgisini paylaştı.

Bundesliga'da Hoffenheim ve Bayern Münih'te oynayan 26 yaşındaki defans oyuncusu, ligde 213 maçta form giydi ve 12 gol attı.

Bayern Münih ile 4 lig şampiyonluğu ve 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Süle, Almanya Milli Takımı'nda da 37 kez forma giydi.