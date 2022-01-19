Son dakika haberi: Boru hattında yangına neden olan elektrik direğinin devrilme anı kameralara yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi: Boru hattında yangına neden olan elektrik direğinin devrilme anı kameralara yansıdı

Son dakika haberi: Boru hattında yangına neden olan elektrik direğinin devrilme anı kameralara yansıdı
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki yangına neden olduğu değerlendirilen elektrik direğinin devrilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki yangına neden olduğu değerlendirilen elektrik direğinin devrilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu üzerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesinin ardından alevler yükseliyor.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, BOTAŞ acil müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü, itfaiye ve güvenlik birimlerince yangına müdahale edilmişti.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Petrol, Güncel, Haber

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