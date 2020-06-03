Son dakika haberi: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 327.754 -0,13
BIST ANKARA 189.451 -1,18
BIST ANTALYA 103.207 1,18
BIST BALIKESİR 121.598 -0,05
BIST BURSA 203.
03.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|327.754
|-0,13
|BIST ANKARA
|189.451
|-1,18
|BIST ANTALYA
|103.207
|1,18
|BIST BALIKESİR
|121.598
|-0,05
|BIST BURSA
|203.705
|2,20
|BIST DENIZLI
|203.943
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|112.246
|0,88
|BIST IZMIR
|218.628
|0,58
|BIST KAYSERI
|483.348
|0,44
|BIST KOCAELI
|216.555
|-0,22
|BIST KONYA
|101.013
|1,96
|BIST TEKIRDAĞ
|733.583
|5,06
Kaynak: AA