Son dakika haberi: Borsada şehir endekslerinin değişimi Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST ADANA 327.754 -0,13

BIST ANKARA 189.451 -1,18

BIST ANTALYA 103.207 1,18

BIST BALIKESİR 121.598 -0,05

BIST BURSA 203.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 327.754 -0,13 BIST ANKARA 189.451 -1,18 BIST ANTALYA 103.207 1,18 BIST BALIKESİR 121.598 -0,05 BIST BURSA 203.705 2,20 BIST DENIZLI 203.943 -0,91 BIST ISTANBUL 112.246 0,88 BIST IZMIR 218.628 0,58 BIST KAYSERI 483.348 0,44 BIST KOCAELI 216.555 -0,22 BIST KONYA 101.013 1,96 BIST TEKIRDAĞ 733.583 5,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA