Son dakika haberi! Borsada günün ilk yarısı (1)
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,39
|-2,59
|82,26
|Acıpayam Selüloz
|9,40
|-1,26
|47,57
|Adel Kalemcilik
|13,82
|0,51
|-11,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,82
|2,82
|27,42
|Afyon Çimento
|3,01
|-0,33
|32,12
|Ak Enerji
|1,39
|1,46
|27,52
|Akbank
|5,83
|-0,17
|-28,11
|Akçansa
|12,43
|-2,51
|28,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,39
|-1,24
|13,27
|Akfen GMYO
|3,59
|-0,83
|-11,36
|Akın Tekstil
|13,57
|-2,30
|-1,60
|Akiş GMYO
|3,71
|-0,80
|-8,17
|Akmerkez GMYO
|27,48
|1,18
|22,65
|Aksa
|7,25
|0,69
|3,52
|Aksa Enerji
|4,82
|-1,03
|26,84
|Aksigorta
|6,84
|0,59
|26,25
|Aksu Enerji
|10,33
|0,39
|-30,53
|Alarko Carrıer
|70,20
|-0,43
|17,00
|Alarko GMYO
|14,88
|0,68
|-1,99
|Alarko Holding
|5,41
|1,12
|-9,08
|Albaraka Türk
|1,59
|2,58
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,07
|0,21
|58,39
|Alkim Kağıt
|11,84
|-3,35
|118,46
|Alkim Kimya
|14,39
|-2,77
|132,02
|Altınyağ
|1,40
|0,72
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|38,00
|-7,90
|280,38
|Anadolu Cam
|4,31
|0,47
|1,07
|Anadolu Efes
|20,12
|3,13
|-12,82
|Anadolu Grubu Holding
|19,80
|0,51
|12,56
|Anadolu Hayat Emek.
|6,75
|-1,03
|10,93
|Anadolu Isuzu
|13,40
|0,37
|10,11
|Anadolu Sigorta
|6,18
|-0,64
|48,79
|Anel Elektrik
|4,07
|0,25
|26,79
|Arçelik
|17,01
|-0,35
|-18,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,28
|-2,43
|Arena Bilgisayar
|14,70
|0,48
|101,78
|Armada Bilgisayar
|22,50
|-1,57
|37,28
|Arsan Tekstil
|5,08
|-1,55
|41,90
|Artı Yatırım Holding
|2,69
|9,80
|232,10
|Aselsan
|32,16
|-1,11
|53,58
|Ata GMYO
|3,53
|-0,84
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,04
|1,49
|6,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,81
|-2,69
|81,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|1,33
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,55
|2,26
|1,08
|Avrasya GMYO
|2,28
|1,33
|50,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|-0,52
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|-0,04
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|6,49
|Ayen Enerji
|3,70
|-0,54
|6,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,98
|-1,97
|36,07
|Aygaz
|11,41
|-0,09
|-6,06
|Bagfaş
|17,24
|-0,63
|2,50
|Bak Ambalaj
|8,61
|-1,03
|17,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,29
|4,09
|84,68
|Bantaş Ambalaj
|3,85
|-1,03
|52,78
|Banvit
|25,10
|3,80
|35,16
|Baştaş Başkent Çimento
|3,44
|-0,29
|32,82
|Batı Çimento
|3,31
|0,30
|0,00
|Batısöke Çimento
|1,42
|-1,39
|8,40
|Bayrak Taban Sanayi
|8,42
|9,92
|Bera Holding
|4,36
|0,23
|13,25
|Berkosan Yalıtım
|4,07
|-1,21
|48,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,48
|-0,40
|1,22
|Beyaz Filo
|3,80
|-1,30
|20,25
|Bilici Yatırım
|7,51
|-1,31
|71,85
|Bim Mağazalar
|65,70
|1,78
|42,18
|Birko Mensucat
|0,50
|0,00
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,30
|33,33
|Bizim Mağazaları
|17,87
|-1,87
|59,98
|Bomonti Elektrik
|4,44
|-3,90
|246,88
|Borusan Mannesmann
|10,95
|2,62
|-4,37
|Borusan Yat. Paz.
|69,20
|1,54
|15,50
|Bosch Fren Sistemleri
|300,50
|-0,17
|4,42
|Bossa
|10,54
|-0,28
|30,77
|Brisa
|12,04
|2,03
|28,37
|Burçelik
|8,67
|0,70
|49,23
|Burçelik Vana
|18,47
|-1,02
|90,22
|Bursa Çimento
|4,22
|0,72
|5,41
|Carrefoursa
|7,36
|-0,41
|56,26
|Casa Emtia Petrol
|21,36
|-4,98
|127,48
|Ceo Event Medya
|3,59
|-1,64
|-1,97
|Coca Cola İçecek
|41,82
|0,05
|10,46
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|-1,01
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|3,87
|0,26
|34,38
|Çelebi
|80,05
|-1,17
|-21,60
|Çelik Halat
|10,83
|-2,43
|66,62
|Çemaş Döküm
|1,31
|-0,76
|4,51
|Çemtaş
|8,21
|0,12
|1,00
|Çimbeton
|65,55
|-1,94
|58,87
|Çimentaş
|24,20
|-0,41
|61,33
|Çimsa
|9,30
|-0,64
|2,42
|Çuhadaroğlu Metal
|3,45
|-0,58
|8,15
|Dagi Giyim
|4,77
|9,91
|90,80
|Dagi Yatırım Holding
|9,17
|-9,92
|305,75
|Dardanel
|11,99
|2,04
|216,36
|Datagate Bilgisayar
|9,23
|2,44
|18,18
|Demısaş Döküm
|3,97
|-0,75
|14,08
|Denge Holding
|1,52
|-0,65
|10,95
|Deniz GMYO
|5,03
|3,29
|-0,40
|Denizli Cam
|7,83
|0,64
|-6,12
|Derimod
|6,95
|0,14
|-2,66
|Derlüks Deri
|5,90
|0,00
|45,83
|Desa Deri
|4,59
|-0,43
|1,10
|Despec Bilgisayar
|7,56
|-2,70
|78,30
|Deva Holding
|21,36
|5,85
|139,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,24
|0,81
|58,97
|Ditaş Doğan
|16,06
|-0,37
|68,78
|DO-CO
|370,20
|-1,67
|-34,36
|Doğan Burda
|13,16
|-0,90
|116,80
|Doğan Holding
|2,04
|0,99
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|0,00
|26,67
|Doğusan
|2,44
|0,41
|17,31
|Doğuş GMYO
|5,91
|3,32
|30,46
|Doğuş Otomotiv
|14,79
|9,31
|55,36
|Döktaş Dökümcülük
|25,00
|-0,71
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|17,23
|0,47
|22,72
|Dyo Boya
|6,06
|0,17
|23,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,39
|4,75
|75,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,03
|3,31
|45,65
|Edip Gayrimenkul
|2,22
|0,45
|59,71
|Ege Endüstri
|626,30
|-1,40
|11,33
|Ege Gübre
|81,50
|-1,21
|63,65
|Ege Profil
|15,44
|0,00
|28,99
|Ege Seramik
|5,00
|0,40
|34,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,46
|9,77
|356,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,29
|9,32
|230,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|8,86
|330,00
|Egeplast
|17,68
|-1,12
|41,44
|Ekiz Kimya
|14,26
|9,86
|2237,70
|Emek Elektrik
|2,33
|1,75
|46,54
|Eminiş Ambalaj
|3,53
|-9,72
|132,24
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-0,52
|31,51
|Enerjisa Enerji
|8,24
|-0,84
|22,33
|Enka İnşaat
|5,79
|0,00
|3,73
|Erbosan
|21,38
|-0,74
|-14,41
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|-0,84
|-8,08
|Ersu Gıda
|4,66
|-1,27
|125,12
|Escort Teknoloji
|3,92
|1,55
|182,01
|Etiler Gıda
|2,85
|-3,39
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|-1,52
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,64
|-2,38
|37,37
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|-2,40
|44,79
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|-1,08
|22,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,41
|-3,35
|-14,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,20
|-2,33
|-8,10
|F-M İzmit Piston
|50,90
|0,39
|7,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,39
|-1,14
|35,11
|Ford Otosan
|70,35
|0,21
|6,41
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|0,00
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,20
|-0,29
|32,72
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-0,61
|61,08
|Garanti Bankası
|8,15
|-0,73
|-26,84
|Garanti Faktoring
|5,00
|2,46
|29,20
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|0,00
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,56
|-1,44
|203,98
|Gedik Yatırım Holding
|24,02
|-1,15
|212,35
|Gediz Ambalaj
|11,21
|-0,27
|65,83
|Gentaş
|2,42
|0,40
|17,36
|Gersan Elektrik
|4,68
|3,54
|46,71
|Global Men. Değ.
|4,50
|-2,60
|139,36
|Global Yat. Holding
|4,00
|0,76
|-17,86
|Good-Year
|5,23
|-0,95
|29,14
|Göltaş Çimento
|17,17
|0,23
|-3,49
|Gözde Girişim
|4,67
|-0,21
|-9,14
|GSD Denizcilik
|4,54
|-0,22
|77,34
|GSD Holding
|1,89
|0,53
|26,85
|Gübre Fabrik.
|25,38
|1,68
|180,75
|Güler Yat. Holding
|17,24
|9,88
|749,26
|Güneş Sigorta
|4,40
|3,77
|101,83
|Halk GMYO
|2,06
|1,98
|68,85
|Halk Sigorta
|4,28
|2,88
|116,16
|Hatay Tekstil
|9,34
|-1,06
|38,70
|Hedef Girişim
|2,83
|2,91
|8,43
|Hektaş
|14,38
|0,21
|79,30
|HUB Girişim
|22,06
|0,27
|134,97
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|-6,08
|21,93
|ICBC Turkey Bank
|5,81
|-0,34
|10,25
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|-0,90
|-0,30
|İdealist GMYO
|4,31
|0,94
|40,85
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|2,02
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|-0,63
|30,83
|İhlas Gazetecilik
|4,81
|7,37
|-29,37
|İhlas Holding
|0,81
|2,53
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|1,77
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|11,08
|0,18
|14,23
|Info Yatırım
|4,53
|0,89
|-6,84
|İntema
|12,15
|0,25
|31,21
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|0,64
|83,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|-0,29
|-13,23
(Sürecek)
Kaynak: AA