Son dakika haberi: Borsada günlük işlemler (1)
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
02.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,77
|-3,08
|102,69
|Acıpayam Selüloz
|9,63
|-0,52
|51,18
|Adel Kalemcilik
|13,62
|9,93
|-13,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,68
|6,33
|17,62
|Afyon Çimento
|2,95
|4,61
|29,48
|Ak Enerji
|1,21
|4,31
|11,01
|Akbank
|5,78
|-0,34
|-28,73
|Akçansa
|9,65
|9,91
|-0,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,98
|1,54
|-6,16
|Akfen GMYO
|3,20
|-0,93
|-20,99
|Akın Tekstil
|14,68
|1,52
|6,45
|Akiş GMYO
|3,66
|2,23
|-9,41
|Akmerkez GMYO
|26,82
|-2,69
|19,71
|Aksa
|6,63
|0,30
|-5,33
|Aksa Enerji
|4,74
|-1,46
|24,74
|Aksigorta
|6,41
|0,16
|18,31
|Aksu Enerji
|9,97
|2,15
|-32,95
|Alarko Carrıer
|64,00
|-1,01
|6,67
|Alarko GMYO
|15,08
|-0,26
|-0,67
|Alarko Holding
|5,20
|1,36
|-12,61
|Albaraka Türk
|1,49
|4,20
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,30
|-0,92
|60,30
|Alkim Kağıt
|9,82
|-2,09
|81,19
|Alkim Kimya
|12,15
|-2,33
|95,91
|Altınyağ
|1,27
|9,48
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|26,10
|3,74
|161,26
|Anadolu Cam
|4,31
|0,23
|1,07
|Anadolu Efes
|18,52
|-0,70
|-19,76
|Anadolu Grubu Holding
|18,05
|1,98
|2,62
|Anadolu Hayat Emek.
|6,69
|4,86
|9,94
|Anadolu Isuzu
|11,61
|-0,51
|-4,60
|Anadolu Sigorta
|5,74
|0,70
|38,20
|Anel Elektrik
|3,90
|0,26
|21,50
|Arçelik
|16,39
|0,74
|-21,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,60
|-4,66
|Arena Bilgisayar
|15,33
|-0,97
|110,43
|Armada Bilgisayar
|22,24
|0,09
|35,69
|Arsan Tekstil
|5,15
|0,78
|43,85
|Artı Yatırım Holding
|2,28
|-1,30
|181,48
|Aselsan
|32,62
|2,26
|55,78
|Ata GMYO
|3,44
|-0,86
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,78
|4,09
|-7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-1,89
|8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,16
|0,00
|-1,83
|Avrasya GMYO
|2,42
|-0,82
|60,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|0,50
|10,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|-0,06
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-2,38
|6,49
|Ayen Enerji
|3,44
|2,38
|-0,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,14
|2,61
|43,38
|Aygaz
|11,15
|0,45
|-8,20
|Bagfaş
|17,69
|-2,16
|5,17
|Bak Ambalaj
|8,43
|-0,94
|14,69
|Balatacılar Balatacılık
|2,36
|-4,07
|90,32
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|0,31
|29,76
|Banvit
|24,00
|-4,91
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,61
|-0,28
|39,38
|Batı Çimento
|3,13
|2,62
|-5,44
|Batısöke Çimento
|1,31
|1,55
|0,00
|Bera Holding
|4,31
|1,65
|11,95
|Berkosan Yalıtım
|3,67
|-0,81
|33,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|2,44
|2,86
|Beyaz Filo
|3,86
|-1,03
|22,15
|Bilici Yatırım
|7,66
|-1,54
|75,29
|Bim Mağazalar
|63,05
|-1,48
|36,44
|Birko Mensucat
|0,48
|2,13
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,46
|0,00
|28,07
|Bizim Mağazaları
|15,20
|6,07
|36,08
|Bomonti Elektrik
|4,78
|2,14
|273,44
|Borusan Mannesmann
|10,41
|-0,67
|-9,08
|Borusan Yat. Paz.
|70,30
|2,85
|17,34
|Bosch Fren Sistemleri
|274,70
|0,26
|-4,54
|Bossa
|9,51
|0,96
|17,99
|Brisa
|10,95
|-0,90
|16,75
|Burçelik
|8,10
|0,62
|39,41
|Burçelik Vana
|17,19
|0,76
|77,03
|Bursa Çimento
|4,16
|1,46
|3,91
|Carrefoursa
|7,24
|-1,09
|53,72
|Casa Emtia Petrol
|23,40
|9,96
|149,20
|Ceo Event Medya
|3,58
|-0,56
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|41,38
|0,19
|9,30
|Cosmos Yat. Holding
|2,91
|1,75
|42,65
|Credıtwest Faktorıng
|3,30
|3,12
|14,58
|Çelebi
|85,80
|-2,61
|-15,96
|Çelik Halat
|9,94
|0,40
|52,92
|Çemaş Döküm
|1,18
|-1,67
|-5,86
|Çemtaş
|7,90
|4,64
|-2,82
|Çimbeton
|67,05
|-2,12
|62,51
|Çimentaş
|27,60
|2,22
|84,00
|Çimsa
|9,35
|8,85
|2,97
|Çuhadaroğlu Metal
|3,27
|0,93
|2,51
|Dagi Giyim
|3,78
|-1,05
|51,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,46
|-0,27
|230,09
|Dardanel
|11,90
|8,18
|213,98
|Datagate Bilgisayar
|8,83
|-0,34
|13,06
|Demısaş Döküm
|3,74
|-0,53
|7,47
|Denge Holding
|1,56
|-1,27
|13,87
|Deniz GMYO
|4,05
|0,75
|-19,80
|Denizli Cam
|7,60
|1,20
|-8,87
|Derimod
|6,86
|0,44
|-3,92
|Derlüks Deri
|4,29
|-0,92
|6,04
|Desa Deri
|4,73
|0,00
|4,19
|Despec Bilgisayar
|6,83
|-2,01
|61,08
|Deva Holding
|18,70
|1,08
|109,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|-2,27
|65,38
|Ditaş Doğan
|17,36
|2,30
|82,45
|DO-CO
|375,40
|-1,91
|-33,44
|Doğan Burda
|12,75
|-3,34
|110,05
|Doğan Holding
|1,94
|0,52
|8,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|0,00
|26,06
|Doğusan
|2,29
|-0,87
|10,10
|Doğuş GMYO
|5,47
|-2,67
|20,75
|Doğuş Otomotiv
|10,91
|0,09
|14,60
|Döktaş Dökümcülük
|26,98
|9,94
|-14,74
|Duran Doğan Basım
|16,60
|0,61
|18,23
|Dyo Boya
|5,90
|9,87
|20,41
|Eczacıbaşı İlaç
|5,63
|-0,53
|54,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,25
|-0,24
|27,18
|Edip Gayrimenkul
|2,03
|1,00
|46,04
|Ege Endüstri
|571,00
|-0,28
|1,50
|Ege Gübre
|80,30
|10,00
|61,24
|Ege Profil
|15,30
|1,73
|27,82
|Ege Seramik
|4,70
|0,00
|26,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|9,47
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,84
|9,09
|115,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,57
|9,62
|185,00
|Egeplast
|17,50
|0,00
|40,00
|Ekiz Kimya
|6,57
|-9,88
|977,05
|Emek Elektrik
|2,25
|7,14
|41,51
|Eminiş Ambalaj
|4,07
|10,00
|167,76
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|6,21
|17,12
|Enerjisa Enerji
|8,04
|0,00
|19,36
|Enka İnşaat
|5,52
|0,18
|-1,11
|Erbosan
|20,32
|0,00
|-18,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,26
|1,60
|-8,63
|Ersu Gıda
|4,75
|-3,65
|129,47
|Escort Teknoloji
|3,82
|-1,29
|174,82
|Etiler Gıda
|3,32
|9,93
|35,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|1,11
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|-0,68
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|-0,64
|32,20
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|-1,26
|4,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,10
|4,80
|-9,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,16
|2,46
|-8,97
|F-M İzmit Piston
|51,25
|0,10
|8,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|1,66
|35,24
|Ford Otosan
|65,70
|3,06
|-0,63
|Formet Çelik Kapı
|4,59
|-0,22
|53,00
|Frigo Pak Gıda
|16,30
|9,99
|25,77
|Galatasaray Sportif
|3,37
|1,20
|66,01
|Garanti Bankası
|8,06
|0,75
|-27,65
|Garanti Faktoring
|4,86
|-0,21
|25,58
|Garanti Yat. Ort.
|1,73
|-0,57
|60,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,15
|-2,56
|190,94
|Gedik Yatırım Holding
|22,36
|-1,24
|190,77
|Gediz Ambalaj
|9,47
|1,18
|40,09
|Gentaş
|2,28
|-1,30
|4,11
|Gersan Elektrik
|4,00
|1,01
|25,39
|Global Men. Değ.
|5,21
|-3,52
|177,13
|Global Yat. Holding
|3,73
|1,36
|-23,41
|Good-Year
|4,89
|-1,01
|20,74
|Göltaş Çimento
|16,36
|2,63
|-8,04
|Gözde Girişim
|4,29
|-0,69
|-16,54
|GSD Denizcilik
|4,68
|9,86
|82,81
|GSD Holding
|1,74
|-1,14
|16,78
|Gübre Fabrik.
|26,08
|5,08
|188,50
|Güler Yat. Holding
|9,06
|-9,94
|346,31
|Güneş Sigorta
|3,55
|1,14
|62,84
|Halk GMYO
|1,95
|4,28
|59,84
|Halk Sigorta
|3,97
|0,25
|100,51
|Hatay Tekstil
|9,75
|0,72
|41,92
|Hedef Girişim
|2,63
|6,05
|0,77
|Hektaş
|15,30
|1,59
|90,77
|HUB Girişim
|22,00
|-0,27
|134,33
|Hürriyet Gzt.
|1,69
|1,81
|48,25
|ICBC Turkey Bank
|4,70
|0,64
|-10,82
|İdealist Danışmanlık
|3,43
|-2,00
|3,31
|İdealist GMYO
|5,00
|3,09
|63,40
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-1,13
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|2,36
|8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,78
|0,27
|-44,49
|İhlas Holding
|0,70
|0,00
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,88
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|11,06
|-1,16
|14,02
|Info Yatırım
|7,09
|-0,56
|-20,34
|İntema
|9,84
|-1,40
|6,26
|İpek Doğal Enerji
|15,02
|3,59
|94,56
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|-1,13
|-12,61
(Sürecek)
Kaynak: AA