Son dakika haberi! Borsada endekslerin değişimi
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 290.863 -0,12
BIST SINAİ 158.684 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 165.591 0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
22.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|290.863
|-0,12
|BIST SINAİ
|158.684
|0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.591
|0,78
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.405
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|112.991
|-0,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.467
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|127.247
|-1,11
|BIST METAL ANA
|255.294
|0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|210.456
|0,48
|BIST MADENCİLİK
|137.331
|1,46
|BIST HİZMETLER
|105.563
|-0,47
|BIST ELEKTRİK
|6.384
|-0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|137.680
|-0,20
|BIST TURİZM
|20.230
|-1,22
|BIST TİCARET
|338.413
|-0,22
|BIST İLETİŞİM
|40.905
|-1,24
|BIST SPOR
|59.357
|7,32
|BIST İNŞAAT
|121.496
|-0,81
|BIST MALİ
|126.032
|0,05
|BIST BANKA
|127.152
|0,16
|BIST SİGORTA
|518.650
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.029
|0,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.660
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.219
|1,86
|BIST TEKNOLOJİ
|164.080
|3,33
|BIST BİLİŞİM
|55.831
|1,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|88.239
|0,66
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Kaynak: AA