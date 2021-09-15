Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 20,40 19,11 6,75 RTA Laboratuvarları 24,50 23,14 5,88 Kordsa Teknik Tekstil 25,48 24,76 2,91 Bera Holding 10,09 9,81 2,85 Doğuş Otomotiv 34,76 33,82 2,78 Brisa 22,08 21,50 2,70 Vestel Beyaz Eşya 50,40 49,16 2,52 Logo Yazılım 41,80 40,80 2,45 Tüpraş 109,20 106,70 2,34 Ege Endüstri 1.201,10 1.183,30 1,50 Alarko Holding 9,31 9,18 1,42 Deva Holding 23,54 23,26 1,20 Esenboğa Elektrik 32,90 32,52 1,17 Galatasaray Sportif 3,62 3,58 1,12 Erbosan 123,40 122,30 0,90 Koç Holding 22,62 22,42 0,89 Jantsa Jant Sanayi 66,70 66,30 0,60 İş GMYO 1,83 1,82 0,55 Ülker Bisküvi 19,45 19,36 0,46 Şok Marketler Ticaret 12,40 12,35 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler