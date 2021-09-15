Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa20,4019,116,75RTA Laboratuvarları24,5023,145,88Kordsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|20,40
|19,11
|6,75
|RTA Laboratuvarları
|24,50
|23,14
|5,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,48
|24,76
|2,91
|Bera Holding
|10,09
|9,81
|2,85
|Doğuş Otomotiv
|34,76
|33,82
|2,78
|Brisa
|22,08
|21,50
|2,70
|Vestel Beyaz Eşya
|50,40
|49,16
|2,52
|Logo Yazılım
|41,80
|40,80
|2,45
|Tüpraş
|109,20
|106,70
|2,34
|Ege Endüstri
|1.201,10
|1.183,30
|1,50
|Alarko Holding
|9,31
|9,18
|1,42
|Deva Holding
|23,54
|23,26
|1,20
|Esenboğa Elektrik
|32,90
|32,52
|1,17
|Galatasaray Sportif
|3,62
|3,58
|1,12
|Erbosan
|123,40
|122,30
|0,90
|Koç Holding
|22,62
|22,42
|0,89
|Jantsa Jant Sanayi
|66,70
|66,30
|0,60
|İş GMYO
|1,83
|1,82
|0,55
|Ülker Bisküvi
|19,45
|19,36
|0,46
|Şok Marketler Ticaret
|12,40
|12,35
|0,40
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500