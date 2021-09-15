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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa20,4019,116,75RTA Laboratuvarları24,5023,145,88Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa20,4019,116,75
RTA Laboratuvarları24,5023,145,88
Kordsa Teknik Tekstil25,4824,762,91
Bera Holding10,099,812,85
Doğuş Otomotiv34,7633,822,78
Brisa22,0821,502,70
Vestel Beyaz Eşya50,4049,162,52
Logo Yazılım41,8040,802,45
Tüpraş109,20106,702,34
Ege Endüstri1.201,101.183,301,50
Alarko Holding9,319,181,42
Deva Holding23,5423,261,20
Esenboğa Elektrik32,9032,521,17
Galatasaray Sportif3,623,581,12
Erbosan123,40122,300,90
Koç Holding22,6222,420,89
Jantsa Jant Sanayi66,7066,300,60
İş GMYO1,831,820,55
Ülker Bisküvi19,4519,360,46
Şok Marketler Ticaret12,4012,350,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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