Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi93,0086,607,39Esenboğa Elektrik33,1231,046,70Coca...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi93,0086,607,39
Esenboğa Elektrik33,1231,046,70
Coca Cola İçecek82,7079,004,68
İhlas Gayrimenkul1,191,144,39
Koza Altın125,30120,803,73
İhlas Holding0,630,613,28
Sabancı Holding9,489,242,60
Otokar310,00302,202,58
ASELSAN15,4615,082,52
Garanti Bankası8,298,102,35
Türk Telekom7,247,082,26
Tekfen Holding15,5115,182,17
Anadolu Efes23,3022,822,10
GSD Holding1,961,922,08
Akiş GMYO1,961,922,08
Bursa Çimento3,933,852,08
Halkbank4,924,822,07
Emlak Konut GMYO1,991,952,05
Parsan29,8629,262,05
İş Bankası (C)5,285,181,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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