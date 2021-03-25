Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel37,1034,208,48Verusa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|37,10
|34,20
|8,48
|Verusa Holding
|60,40
|56,30
|7,28
|Enerjisa Enerji
|11,20
|10,54
|6,26
|Zorlu Enerji
|2,38
|2,25
|5,78
|Selçuk Ecza Deposu
|10,89
|10,40
|4,71
|Gözde Girişim
|7,47
|7,15
|4,48
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|5,58
|4,30
|Koza Madencilik
|13,84
|13,32
|3,90
|Hektaş
|31,52
|30,56
|3,14
|Aksa Enerji
|11,17
|10,83
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,36
|24,72
|2,59
|Tat Gıda
|9,93
|9,68
|2,58
|İpek Doğal Enerji
|11,87
|11,58
|2,50
|Tüpraş
|94,40
|92,10
|2,50
|İndeks Bilgisayar
|29,70
|28,98
|2,48
|Akçansa
|18,98
|18,59
|2,10
|Bim Mağazalar
|70,35
|69,00
|1,96
|Şekerbank
|1,21
|1,19
|1,68
|Logo Yazılım
|163,50
|161,30
|1,36
|Sabancı Holding
|8,86
|8,75
|1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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