Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel37,1034,208,48Verusa...

Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 37,10 34,20 8,48 Verusa Holding 60,40 56,30 7,28 Enerjisa Enerji 11,20 10,54 6,26 Zorlu Enerji 2,38 2,25 5,78 Selçuk Ecza Deposu 10,89 10,40 4,71 Gözde Girişim 7,47 7,15 4,48 Kerevitaş Gıda 5,82 5,58 4,30 Koza Madencilik 13,84 13,32 3,90 Hektaş 31,52 30,56 3,14 Aksa Enerji 11,17 10,83 3,14 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 24,72 2,59 Tat Gıda 9,93 9,68 2,58 İpek Doğal Enerji 11,87 11,58 2,50 Tüpraş 94,40 92,10 2,50 İndeks Bilgisayar 29,70 28,98 2,48 Akçansa 18,98 18,59 2,10 Bim Mağazalar 70,35 69,00 1,96 Şekerbank 1,21 1,19 1,68 Logo Yazılım 163,50 161,30 1,36 Sabancı Holding 8,86 8,75 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara