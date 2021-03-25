Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel37,1034,208,48Verusa...

Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi
Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel37,1034,208,48
Verusa Holding60,4056,307,28
Enerjisa Enerji11,2010,546,26
Zorlu Enerji2,382,255,78
Selçuk Ecza Deposu10,8910,404,71
Gözde Girişim7,477,154,48
Kerevitaş Gıda5,825,584,30
Koza Madencilik13,8413,323,90
Hektaş31,5230,563,14
Aksa Enerji11,1710,833,14
Kordsa Teknik Tekstil25,3624,722,59
Tat Gıda9,939,682,58
İpek Doğal Enerji11,8711,582,50
Tüpraş94,4092,102,50
İndeks Bilgisayar29,7028,982,48
Akçansa18,9818,592,10
Bim Mağazalar70,3569,001,96
Şekerbank1,211,191,68
Logo Yazılım163,50161,301,36
Sabancı Holding8,868,751,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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