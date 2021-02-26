Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre224,70204,309,99Gübre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre224,70204,309,99
Gübre Fabrikaları79,8073,907,98
Bera Holding24,6222,887,60
Alkim Kimya18,7418,093,59
Türk Traktör215,30209,502,77
Bagfaş25,1624,602,28
Selçuk Ecza Deposu11,4511,202,23
Kerevitaş Gıda5,595,472,19
Enerjisa Enerji11,3911,152,15
Anadolu Efes23,6223,301,37
Bim Mağazalar66,1065,301,23
Ege Endüstri1.545,301.529,201,05
Albaraka Türk2,232,210,90
Pegasus89,1588,400,85
Ülker Bisküvi20,6220,460,78
Koza Altın129,20128,200,78
Türk Hava Yolları13,4913,390,75
TAV Havalimanları24,9424,760,73
Hektaş28,6028,400,70
Torunlar GMYO3,473,450,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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