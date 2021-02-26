Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre224,70204,309,99Gübre...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|224,70
|204,30
|9,99
|Gübre Fabrikaları
|79,80
|73,90
|7,98
|Bera Holding
|24,62
|22,88
|7,60
|Alkim Kimya
|18,74
|18,09
|3,59
|Türk Traktör
|215,30
|209,50
|2,77
|Bagfaş
|25,16
|24,60
|2,28
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|11,20
|2,23
|Kerevitaş Gıda
|5,59
|5,47
|2,19
|Enerjisa Enerji
|11,39
|11,15
|2,15
|Anadolu Efes
|23,62
|23,30
|1,37
|Bim Mağazalar
|66,10
|65,30
|1,23
|Ege Endüstri
|1.545,30
|1.529,20
|1,05
|Albaraka Türk
|2,23
|2,21
|0,90
|Pegasus
|89,15
|88,40
|0,85
|Ülker Bisküvi
|20,62
|20,46
|0,78
|Koza Altın
|129,20
|128,20
|0,78
|Türk Hava Yolları
|13,49
|13,39
|0,75
|TAV Havalimanları
|24,94
|24,76
|0,73
|Hektaş
|28,60
|28,40
|0,70
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,45
|0,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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