Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

04.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:00
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş29,6226,949,95Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş29,6226,949,95
Kordsa Teknik Tekstil23,8822,207,57
Brisa26,9225,306,40
Ege Endüstri1.770,801.670,006,04
Verusa Holding62,0558,555,98
Aksa Enerji10,9510,385,49
Bizim Mağazaları16,4015,634,93
Anadolu Grubu Holding29,9028,564,69
Good-Year8,948,574,32
Pınar Süt27,1226,183,59
Doğuş Otomotiv36,3635,163,41
İskenderun Demir Çelik11,8411,453,41
Gözde Girişim7,287,063,12
Kartonsan78,1075,902,90
Ege Gübre223,40217,202,85
Vestel27,0226,282,82
Türk Telekom8,588,352,75
İş Fin.Kir.4,224,112,68
Anadolu Efes25,5424,882,65
Migros Ticaret46,6445,442,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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