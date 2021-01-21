Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa Holding51,7047,029,95Halk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding51,7047,029,95
Halk GMYO3,873,529,94
Karsan Otomotiv4,554,149,90
Çimsa21,6019,928,43
Kordsa Teknik Tekstil20,7219,227,80
Net Holding4,113,847,03
Aksa Enerji9,278,676,92
Akçansa20,2419,105,97
Eczacıbaşı İlaç7,917,564,63
Selçuk Ecza Deposu13,3312,853,74
Deva Holding26,5025,583,60
Pınar Süt28,6827,743,39
Zorlu Enerji3,153,053,28
Netaş Telekomünikasyon32,2631,462,54
GSD Holding2,492,432,47
Enerjisa Enerji12,6412,372,18
Alcatel Lucent Teletaş31,1630,502,16
Odaş Elektrik3,883,802,11
Emlak Konut GMYO2,512,462,03
Tat Gıda11,2511,071,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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