Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa Holding51,7047,029,95Halk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|51,70
|47,02
|9,95
|Halk GMYO
|3,87
|3,52
|9,94
|Karsan Otomotiv
|4,55
|4,14
|9,90
|Çimsa
|21,60
|19,92
|8,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,72
|19,22
|7,80
|Net Holding
|4,11
|3,84
|7,03
|Aksa Enerji
|9,27
|8,67
|6,92
|Akçansa
|20,24
|19,10
|5,97
|Eczacıbaşı İlaç
|7,91
|7,56
|4,63
|Selçuk Ecza Deposu
|13,33
|12,85
|3,74
|Deva Holding
|26,50
|25,58
|3,60
|Pınar Süt
|28,68
|27,74
|3,39
|Zorlu Enerji
|3,15
|3,05
|3,28
|Netaş Telekomünikasyon
|32,26
|31,46
|2,54
|GSD Holding
|2,49
|2,43
|2,47
|Enerjisa Enerji
|12,64
|12,37
|2,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,16
|30,50
|2,16
|Odaş Elektrik
|3,88
|3,80
|2,11
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|2,46
|2,03
|Tat Gıda
|11,25
|11,07
|1,63
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500