Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

02.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:45
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karel Elektronik19,4417,689,95Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karel Elektronik19,4417,689,95
Selçuk Ecza Deposu15,1613,799,93
Netaş Telekomünikasyon21,7420,108,16
Ege Endüstri1.752,601.663,205,38
Türkiye Sigorta6,015,783,98
Alarko Holding6,756,503,85
Gözde Girişim7,066,823,52
Otokar246,60238,503,40
Mavi Giyim49,0047,403,38
Coca Cola İçecek60,7558,803,32
Özak GMYO4,404,273,04
Kartonsan2.919,002.833,003,04
Tümosan Motor ve Traktör10,8510,552,84
Ereğli Demir Çelik11,6011,302,65
Alcatel Lucent Teletaş28,8228,122,49
Ford Otosan117,50114,902,26
İndeks Bilgisayar16,4716,112,23
Kardemir (D)5,054,942,23
Koza Madencilik13,2212,952,08
Alarko GMYO20,3219,922,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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