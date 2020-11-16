Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

16.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:54
Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.359,502.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.359,502.145,0010,00
Doğuş Otomotiv31,9229,029,99
Bursa Çimento8,467,769,02
DO-CO381,30356,506,96
Türk Traktör136,70129,905,23
MLP Sağlık19,1018,155,23
Yataş11,2210,685,06
Kerevitaş Gıda6,956,624,98
Ford Otosan121,90116,604,55
TAV Havalimanları17,9417,244,06
Ege Endüstri1.350,001.300,003,85
Çelebi83,4581,003,02
Tofaş Oto Fabrikası27,5826,802,91
Pegasus56,4054,852,83
Tümosan Motor ve Traktör10,5110,232,74
GSD Holding2,332,272,64
Şok Marketler11,8211,532,52
Türk Hava Yolları11,7811,502,43
Zorlu Enerji2,732,672,25
ARD Bilişim Teknolojileri35,9035,162,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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