Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 1.498,20 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.498,20 1.362,00 10,00 Çemtaş 14,64 13,31 9,99 Şekerbank 1,88 1,71 9,94 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,11 1,92 9,90 Albaraka Türk 1,71 1,56 9,62 Odaş Elektrik 3,14 2,90 8,28 Otokar 169,40 157,00 7,90 Petkim 4,19 3,93 6,62 Good-Year 6,23 5,88 5,95 ARD Bilişim Teknolojileri 35,80 33,94 5,48 İş GMYO 1,96 1,86 5,38 Alarko Holding 6,22 5,92 5,07 Çimsa 13,21 12,58 5,01 Ege Endüstri 945,60 902,10 4,82 Zorlu Enerji 2,63 2,51 4,78 Gübre Fabrikaları 35,64 34,02 4,76 Net Holding 3,10 2,96 4,73 Yataş 9,32 8,90 4,72 Türkiye Sigorta 5,73 5,48 4,56 Alarko GMYO 18,10 17,33 4,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara