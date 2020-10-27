Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
27.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:56
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.498,20 1.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.498,20
|1.362,00
|10,00
|Çemtaş
|14,64
|13,31
|9,99
|Şekerbank
|1,88
|1,71
|9,94
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,11
|1,92
|9,90
|Albaraka Türk
|1,71
|1,56
|9,62
|Odaş Elektrik
|3,14
|2,90
|8,28
|Otokar
|169,40
|157,00
|7,90
|Petkim
|4,19
|3,93
|6,62
|Good-Year
|6,23
|5,88
|5,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,80
|33,94
|5,48
|İş GMYO
|1,96
|1,86
|5,38
|Alarko Holding
|6,22
|5,92
|5,07
|Çimsa
|13,21
|12,58
|5,01
|Ege Endüstri
|945,60
|902,10
|4,82
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,51
|4,78
|Gübre Fabrikaları
|35,64
|34,02
|4,76
|Net Holding
|3,10
|2,96
|4,73
|Yataş
|9,32
|8,90
|4,72
|Türkiye Sigorta
|5,73
|5,48
|4,56
|Alarko GMYO
|18,10
|17,33
|4,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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