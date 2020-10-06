Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
06.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:43
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 8,04 7,31 9,99
Odaş Elektrik 3,27 3,02 8,28
Tümosan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|8,04
|7,31
|9,99
|Odaş Elektrik
|3,27
|3,02
|8,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,82
|9,12
|7,68
|Netaş Telekomünikasyon
|22,26
|20,86
|6,71
|Ege Endüstri
|752,00
|731,50
|2,80
|Anadolu Efes
|21,90
|21,40
|2,34
|Net Holding
|2,50
|2,45
|2,04
|Zorlu Enerji
|2,66
|2,61
|1,92
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|5,82
|1,89
|Deva Holding
|19,33
|18,99
|1,79
|Enerjisa Enerji
|8,99
|8,84
|1,70
|Aksa Enerji
|6,73
|6,62
|1,66
|Hektaş
|12,68
|12,49
|1,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|28,12
|1,35
|Ülker Bisküvi
|23,84
|23,54
|1,27
|Alarko Holding
|5,99
|5,92
|1,18
|Enka İnşaat
|7,05
|6,97
|1,15
|Anadolu Grubu Holding
|20,00
|19,78
|1,11
|Türkiye Sigorta
|6,14
|6,08
|0,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,08
|11,98
|0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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