Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,59 2,48 4,44
Migros Ticaret 40,72 39,16 3,98 ...
22.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,59
|2,48
|4,44
|Migros Ticaret
|40,72
|39,16
|3,98
|Borusan Mannesmann
|13,43
|12,95
|3,71
|Çimsa
|12,49
|12,08
|3,39
|Kardemir (D)
|3,28
|3,18
|3,14
|Alarko Holding
|5,67
|5,51
|2,90
|Anadolu Efes
|20,70
|20,12
|2,88
|Turkcell
|15,10
|14,69
|2,79
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,20
|22,68
|2,29
|Netaş Telekomünikasyon
|16,52
|16,15
|2,29
|Kartonsan
|677,10
|662,00
|2,28
|Şok Marketler
|12,35
|12,09
|2,15
|Şişe Cam
|6,69
|6,55
|2,14
|Türk Hava Yolları
|10,57
|10,35
|2,13
|Bursa Çimento
|5,80
|5,68
|2,11
|Karel Elektronik
|17,11
|16,76
|2,09
|Ereğli Demir Çelik
|9,24
|9,06
|1,99
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,58
|1,96
|Bizim Mağazaları
|15,76
|15,47
|1,87
|İş GMYO
|1,72
|1,69
|1,78
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500