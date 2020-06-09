Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 18,02 16,39 9,95

Emlak Konut GMYO 1,87 1,74...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 18,02 16,39 9,95 Emlak Konut GMYO 1,87 1,74 7,47 Karsan Otomotiv 2,03 1,91 6,28 İpek Doğal Enerji 14,67 14,07 4,26 İş GMYO 1,82 1,75 4,00 Zorlu Enerji 1,61 1,55 3,87 Şok Marketler 12,44 12,00 3,67 Albaraka Türk 1,51 1,46 3,42 Anadolu Grubu Holding 18,79 18,17 3,41 Akçansa 10,24 9,98 2,61 Özak GMYO 3,27 3,19 2,51 Koza Madencilik 12,07 11,80 2,29 Çemtaş 8,31 8,16 1,84 Eczacıbaşı Yatırım 12,59 12,37 1,78 Güneş Sigorta 3,67 3,61 1,66 Good-Year 4,94 4,86 1,65 Coca Cola İçecek 41,44 40,80 1,57 Otokar 136,60 134,50 1,56 İş Finansal Kiralama 3,91 3,85 1,56 Koza Altın 74,60 73,55 1,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA