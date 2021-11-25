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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus97,90104,90-6,67Yapı ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus97,90104,90-6,67
Yapı ve Kredi Bankası3,333,47-4,03
Petkim7,677,94-3,40
TAV Havalimanları29,5030,50-3,28
Netaş Telekomünikasyon19,2919,78-2,48
Mavi Giyim71,2572,95-2,33
İş Bankası (C)6,937,09-2,26
Akbank6,846,98-2,01
Biotrend Çevre ve Enerji6,406,53-1,99
Vestel30,1230,70-1,89
Tüpraş157,00159,90-1,81
Ege Endüstri1.669,401.700,00-1,80
Aydem Enerji6,686,80-1,76
Torunlar GMYO3,923,99-1,75
Sarkuysan17,7918,09-1,66
QUA Granite Hayal Yapı11,7911,97-1,50
Şok Marketler Ticaret14,4014,60-1,37
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,501,52-1,32
Ziraat GMYO2,342,37-1,27
Vestel Beyaz Eşya7,307,39-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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