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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Akbank6,907,19-4,03Çan2 Termik11,2811,73-3,84Torunlar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akbank6,907,19-4,03
Çan2 Termik11,2811,73-3,84
Torunlar GMYO3,894,04-3,71
Mavi Giyim74,8077,40-3,36
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,491,54-3,25
Garanti Bankası11,5711,94-3,10
Odaş Elektrik1,591,64-3,05
Halk GMYO2,612,69-2,97
Yapı ve Kredi Bankası3,443,54-2,82
Coca Cola İçecek91,4594,10-2,82
Şekerbank1,111,14-2,63
Vakıflar Bankası3,843,94-2,54
İş Bankası (C)6,937,11-2,53
Gözde Girişim8,528,74-2,52
Türk İlaç Serum9,8410,09-2,48
Sabancı Holding13,4813,81-2,39
Esenboğa Elektrik27,9428,62-2,38
İş Finansal Kiralama3,323,40-2,35
Bera Holding10,9611,20-2,14
Şok Marketler Ticaret13,8514,15-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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