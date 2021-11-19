Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus92,70101,00-8,22TAV Havalimanları27,7429,70-6,60Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|92,70
|101,00
|-8,22
|TAV Havalimanları
|27,74
|29,70
|-6,60
|Türk Hava Yolları
|17,09
|18,00
|-5,06
|Enka İnşaat
|12,76
|13,11
|-2,67
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,55
|1,58
|-1,90
|Tüpraş
|155,10
|157,80
|-1,71
|Garanti Bankası
|12,05
|12,24
|-1,55
|Türk Telekom
|9,05
|9,19
|-1,52
|Koç Holding
|27,64
|28,04
|-1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,55
|3,60
|-1,39
|Ziraat GMYO
|2,32
|2,35
|-1,28
|İş Bankası (C)
|7,14
|7,21
|-0,97
|SASA Polyester
|33,46
|33,78
|-0,95
|Şekerbank
|1,14
|1,15
|-0,87
|Sabancı Holding
|13,84
|13,93
|-0,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,00
|17,10
|-0,58
|Koza Altın
|120,20
|120,90
|-0,58
|Gübre Fabrikaları
|72,10
|72,50
|-0,55
|Vakıflar Bankası
|3,93
|3,95
|-0,51
|Albaraka Türk
|2,06
|2,07
|-0,48
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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