Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 92,70 101,00 -8,22 TAV Havalimanları 27,74 29,70 -6,60 Türk Hava Yolları 17,09 18,00 -5,06 Enka İnşaat 12,76 13,11 -2,67 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,55 1,58 -1,90 Tüpraş 155,10 157,80 -1,71 Garanti Bankası 12,05 12,24 -1,55 Türk Telekom 9,05 9,19 -1,52 Koç Holding 27,64 28,04 -1,43 Yapı ve Kredi Bankası 3,55 3,60 -1,39 Ziraat GMYO 2,32 2,35 -1,28 İş Bankası (C) 7,14 7,21 -0,97 SASA Polyester 33,46 33,78 -0,95 Şekerbank 1,14 1,15 -0,87 Sabancı Holding 13,84 13,93 -0,65 Tümosan Motor ve Traktör 17,00 17,10 -0,58 Koza Altın 120,20 120,90 -0,58 Gübre Fabrikaları 72,10 72,50 -0,55 Vakıflar Bankası 3,93 3,95 -0,51 Albaraka Türk 2,06 2,07 -0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi