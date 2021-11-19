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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus92,70101,00-8,22TAV Havalimanları27,7429,70-6,60Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus92,70101,00-8,22
TAV Havalimanları27,7429,70-6,60
Türk Hava Yolları17,0918,00-5,06
Enka İnşaat12,7613,11-2,67
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,551,58-1,90
Tüpraş155,10157,80-1,71
Garanti Bankası12,0512,24-1,55
Türk Telekom9,059,19-1,52
Koç Holding27,6428,04-1,43
Yapı ve Kredi Bankası3,553,60-1,39
Ziraat GMYO2,322,35-1,28
İş Bankası (C)7,147,21-0,97
SASA Polyester33,4633,78-0,95
Şekerbank1,141,15-0,87
Sabancı Holding13,8413,93-0,65
Tümosan Motor ve Traktör17,0017,10-0,58
Koza Altın120,20120,90-0,58
Gübre Fabrikaları72,1072,50-0,55
Vakıflar Bankası3,933,95-0,51
Albaraka Türk2,062,07-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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