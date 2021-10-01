Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji30,0033,12-9,42Erbosan96,1599,35-3,22QUA...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,00
|33,12
|-9,42
|Erbosan
|96,15
|99,35
|-3,22
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,75
|13,13
|-2,89
|Enka İnşaat
|10,09
|10,39
|-2,89
|Ford Otosan
|162,70
|167,10
|-2,63
|MLP Sağlık
|26,86
|27,48
|-2,26
|Vestel
|25,76
|26,30
|-2,05
|Turkcell
|15,09
|15,33
|-1,57
|Esenboğa Elektrik
|30,58
|31,04
|-1,48
|Kervan Gıda
|12,27
|12,41
|-1,13
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,79
|-1,12
|Bim Mağazalar
|63,20
|63,90
|-1,10
|Vestel Beyaz Eşya
|48,42
|48,94
|-1,06
|Tüpraş
|113,50
|114,60
|-0,96
|Enerjisa Enerji
|10,32
|10,42
|-0,96
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|6,32
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|33,40
|33,72
|-0,95
|Alarko Holding
|8,54
|8,62
|-0,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,30
|45,72
|-0,92
|Aksa Enerji
|13,58
|13,70
|-0,88
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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