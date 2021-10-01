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Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji30,0033,12-9,42Erbosan96,1599,35-3,22QUA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji30,0033,12-9,42
Erbosan96,1599,35-3,22
QUA Granite Hayal Yapı12,7513,13-2,89
Enka İnşaat10,0910,39-2,89
Ford Otosan162,70167,10-2,63
MLP Sağlık26,8627,48-2,26
Vestel25,7626,30-2,05
Turkcell15,0915,33-1,57
Esenboğa Elektrik30,5831,04-1,48
Kervan Gıda12,2712,41-1,13
Emlak Konut GMYO1,771,79-1,12
Bim Mağazalar63,2063,90-1,10
Vestel Beyaz Eşya48,4248,94-1,06
Tüpraş113,50114,60-0,96
Enerjisa Enerji10,3210,42-0,96
İndeks Bilgisayar6,266,32-0,95
Doğuş Otomotiv33,4033,72-0,95
Alarko Holding8,548,62-0,93
ARD Bilişim Teknolojileri45,3045,72-0,92
Aksa Enerji13,5813,70-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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