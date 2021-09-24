Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,61
|4,90
|-5,92
|Fenerbahçe Futbol
|32,04
|33,86
|-5,38
|Erbosan
|96,90
|101,70
|-4,72
|Halkbank
|4,29
|4,47
|-4,03
|Migros Ticaret
|32,16
|33,48
|-3,94
|Garanti Bankası
|8,82
|9,18
|-3,92
|Şok Marketler Ticaret
|12,07
|12,47
|-3,21
|Doğuş Otomotiv
|34,08
|35,20
|-3,18
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|22,30
|-3,14
|Koza Madencilik
|14,05
|14,50
|-3,10
|Kardemir (D)
|6,25
|6,45
|-3,10
|Akbank
|5,14
|5,30
|-3,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|2,39
|-2,93
|Esenboğa Elektrik
|32,54
|33,52
|-2,92
|Deva Holding
|21,52
|22,14
|-2,80
|Enerjisa Enerji
|10,34
|10,62
|-2,64
|Coca Cola İçecek
|80,70
|82,85
|-2,60
|Kartonsan
|47,00
|48,20
|-2,49
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,18
|1,21
|-2,48
|Koç Holding
|21,64
|22,18
|-2,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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