Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,61 4,90 -5,92 Fenerbahçe Futbol 32,04 33,86 -5,38 Erbosan 96,90 101,70 -4,72 Halkbank 4,29 4,47 -4,03 Migros Ticaret 32,16 33,48 -3,94 Garanti Bankası 8,82 9,18 -3,92 Şok Marketler Ticaret 12,07 12,47 -3,21 Doğuş Otomotiv 34,08 35,20 -3,18 RTA Laboratuvarları 21,60 22,30 -3,14 Koza Madencilik 14,05 14,50 -3,10 Kardemir (D) 6,25 6,45 -3,10 Akbank 5,14 5,30 -3,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 2,39 -2,93 Esenboğa Elektrik 32,54 33,52 -2,92 Deva Holding 21,52 22,14 -2,80 Enerjisa Enerji 10,34 10,62 -2,64 Coca Cola İçecek 80,70 82,85 -2,60 Kartonsan 47,00 48,20 -2,49 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,18 1,21 -2,48 Koç Holding 21,64 22,18 -2,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler