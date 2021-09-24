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Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,614,90-5,92
Fenerbahçe Futbol32,0433,86-5,38
Erbosan96,90101,70-4,72
Halkbank4,294,47-4,03
Migros Ticaret32,1633,48-3,94
Garanti Bankası8,829,18-3,92
Şok Marketler Ticaret12,0712,47-3,21
Doğuş Otomotiv34,0835,20-3,18
RTA Laboratuvarları21,6022,30-3,14
Koza Madencilik14,0514,50-3,10
Kardemir (D)6,256,45-3,10
Akbank5,145,30-3,02
Yapı ve Kredi Bank.2,322,39-2,93
Esenboğa Elektrik32,5433,52-2,92
Deva Holding21,5222,14-2,80
Enerjisa Enerji10,3410,62-2,64
Coca Cola İçecek80,7082,85-2,60
Kartonsan47,0048,20-2,49
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,181,21-2,48
Koç Holding21,6422,18-2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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