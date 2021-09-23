Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,10 10,47 -3,53 Akbank 5,30 5,48 -3,28 Garanti Bankası 9,18 9,48 -3,16 Galatasaray Sportif 3,30 3,40 -2,94 Koç Holding 22,18 22,84 -2,89 Bim Mağazalar 66,20 68,05 -2,72 Sabancı Holding 9,62 9,84 -2,24 Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,44 -2,05 Erbosan 101,70 103,80 -2,02 Halkbank 4,47 4,56 -1,97 Vakıflar Bankası 3,34 3,40 -1,76 İş Bankası (C) 5,17 5,26 -1,71 Gübre Fabrik. 47,98 48,80 -1,68 Borusan Yatırım Pazarlama 354,20 359,90 -1,58 Alarko Holding 8,76 8,90 -1,57 Kervan Gıda 12,00 12,19 -1,56 İş Yatırım Menkul Değerler 13,41 13,60 -1,40 Torunlar GMYO 3,60 3,65 -1,37 Parsan 26,56 26,88 -1,19 Eczacıbaşı İlaç 5,88 5,95 -1,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler