Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,10
|10,47
|-3,53
|Akbank
|5,30
|5,48
|-3,28
|Garanti Bankası
|9,18
|9,48
|-3,16
|Galatasaray Sportif
|3,30
|3,40
|-2,94
|Koç Holding
|22,18
|22,84
|-2,89
|Bim Mağazalar
|66,20
|68,05
|-2,72
|Sabancı Holding
|9,62
|9,84
|-2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,44
|-2,05
|Erbosan
|101,70
|103,80
|-2,02
|Halkbank
|4,47
|4,56
|-1,97
|Vakıflar Bankası
|3,34
|3,40
|-1,76
|İş Bankası (C)
|5,17
|5,26
|-1,71
|Gübre Fabrik.
|47,98
|48,80
|-1,68
|Borusan Yatırım Pazarlama
|354,20
|359,90
|-1,58
|Alarko Holding
|8,76
|8,90
|-1,57
|Kervan Gıda
|12,00
|12,19
|-1,56
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,41
|13,60
|-1,40
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,65
|-1,37
|Parsan
|26,56
|26,88
|-1,19
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|5,95
|-1,18
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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