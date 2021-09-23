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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,1010,47-3,53
Akbank5,305,48-3,28
Garanti Bankası9,189,48-3,16
Galatasaray Sportif3,303,40-2,94
Koç Holding22,1822,84-2,89
Bim Mağazalar66,2068,05-2,72
Sabancı Holding9,629,84-2,24
Yapı ve Kredi Bankası2,392,44-2,05
Erbosan101,70103,80-2,02
Halkbank4,474,56-1,97
Vakıflar Bankası3,343,40-1,76
İş Bankası (C)5,175,26-1,71
Gübre Fabrik.47,9848,80-1,68
Borusan Yatırım Pazarlama354,20359,90-1,58
Alarko Holding8,768,90-1,57
Kervan Gıda12,0012,19-1,56
İş Yatırım Menkul Değerler13,4113,60-1,40
Torunlar GMYO3,603,65-1,37
Parsan26,5626,88-1,19
Eczacıbaşı İlaç5,885,95-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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